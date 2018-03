Bijna 9 op de 10 verpleegkundigen ervaren agressie van patiënten: "Ze vinden mekaar niet meer"

Maar verpleegkundigen van hun kant hebben door administratieve druk in de gezondheidszorg steeds minder de tijd voor uitleg en contact met de patiënten. "En soms botst dat dan. Patiënten die bellen voor een pijnstiller en lang moeten wachten op een verpleegkundige, gaan misschien iets onbeleefder reageren wanneer de verpleegkundige in de kamer komt."

Verhaeghe schetst in "De ochtend" op Radio 1 de perspectieven: "Patiënten worden geconfronteerd met grote onzekerheid, stress en ziekte. Mensen zijn steeds mondiger en hebben graag meer uitleg, zeker in die kwetsbare omstandigheden."

Het lijkt een hallucinant cijfer: bijna 9 op de 10 verpleegkundigen geeft in het onderzoek aan al geconfronteerd geweest te zijn met agressie. "Maar dat wil absoluut niet zeggen dat de patiënten agressiever geworden zijn", nuanceert professor Sofie Verhaeghe van het Universitair Centrum voor Verpleegkunde (UGent). "De cijfers tonen ons vooral dat de twee perspectieven - verpleegkundige en patiënt - niet meer in overeenstemming zijn met elkaar."

Om dat te doorbreken, mogen verpleegkundigen zich volgens professor niet meteen aangevallen voelen. "Het is belangrijk dat verpleegkundigen een ongepaste uiting van patiënten niet meteen zien als een bedreiging of kritiek. Ze moeten ingaan op het feit dat de patiënt het waarschijnlijk lastig heeft, eerder dan dat ze in de verdediging gaan."