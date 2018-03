Bitcoin verdappert en is weer 10.000 dollar waard

Zij die de bitcoinhype achternaholden, zagen het de laatste weken met lede ogen aan: de waarde van bitcoin daalde dag na dag. Van bijna 20.000 dollar ging het pijlsnel naar beneden, tot ongeveer 6.000 dollar begin deze maand.



De strengere regelgeving rond digitale munten deed de bitcoin de das om. Ook waarschuwingen van bedrijven, overheden en economen allerhande deden beleggers en speculanten eieren voor hun geld kiezen.



Maar nu lijkt de angst weer wat weggeëbd. Op een week tijd is de bitcoinkoers weer met zo'n 20 procent gestegen. De kaap van de 10.000 is weer gerond, zonder een duidelijke aanleiding. De piek van 20.000, van midden december vorig jaar, is wel nog veraf.