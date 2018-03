Boksen in Thailand: meer dan 10.000 kinderen onder de 15 doen het

In Thailand zijn er meer dan 10.000 kinderen onder de 15 jaar die thaiboksen. Vooral arme families laten hun kinderen deelnemen aan wedstrijden, want daar kunnen ze extra geld mee verdienen. Nanthawat is een van hen. Hij krijgt 75 euro voor een overwinning en geeft het geld aan zijn papa. "Zonder zijn prijzengeld zouden we niet genoeg geld hebben", zegt zijn vader. Kinderrechtenorganisaties en dokters waarschuwen dat boksen gevaarlijk is voor de gezondheid van de kinderen. De hersenen van kinderen zijn nog niet helemaal ontwikkeld en door het boksen kunnen ze grote schade oplopen.