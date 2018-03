Vandaag begint in China het Jaar van de Hond, het Chinese jaar Huangdi 4715. Het feest wordt niet alleen gevierd in China, ook in verschillende andere Aziatische landen en door Chinezen overal ter wereld. Chinees Nieuwjaar, Xin Nian in het Chinees, is de belangrijkste feestdag in China. Het feest duurt 15 dagen lang en het is een echt familiefeest.