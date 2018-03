Contract voor digitale meter toegekend aan IBM België en het Franse Sagemcom

Vlaanderen is een van de laatste regio's in Europa die overschakelen op de digitale meter. Die meter wordt, gespreid over 15 jaar, overal geplaatst om de mechanische meter, met de bekende draaiende schijf, te vervangen. Die meter wordt namelijk niet meer geproduceerd.



Troeven van de digitale meter

De digitale meter heeft het voordeel dat hij op afstand kan worden uitgelezen. Hij geeft de consument meer zicht op zijn energieverbruik zodat hij dat beter kan sturen en, zo wordt gehoopt, daarop kan besparen. Bijvoorbeeld door bepaalde apparaten enkel te laten werken in de daluren, als de elektriciteitstarieven lager liggen.



De netbeheerders Eandis en Infrax hebben het contract voor de productie van het toestel nu toegewezen. Simpel gezegd zal het Franse Sagemcom de meter zelf maken en IBM België het systeem om de meters vanop afstand uit te lezen. De waarde van het contract wordt niet vrijgegeven.



Wat kost het?

Wel is uit een eerdere berekening, vanwege de Vlaamse regulator Vreg, af te leiden wat de kostprijs is voor de gehele operatie, over vijftien jaar gespreid: anderhalf miljard euro. Voor de consument zou dat een meerkost betekenen van ongeveer 16 euro per jaar voor elektriciteit en van 11 euro per jaar voor gas. Eventuele energiebesparingen zijn hierin niet verrekend.



De totale kostprijs van anderhalf miljard euro houdt rekening met zowel de productie als de installatie van de meter. De kostprijs van de productie is ingeschat op basis van vergelijkbare toestellen in het buitenland. In Vlaanderen zelf is er ook al een proefproject geweest, wat een idee gaf van de kostprijs van de plaatsing.