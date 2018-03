Cyril Ramaphosa verkozen tot nieuwe president van Zuid-Afrika

De nieuw verkozen president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, is de nummer twee van het ANC, de partij waartoe ook de afgetreden Jacob Zuma behoort. Door het aftreden van Zuma en de verkiezing van Ramaphosa komt er een einde aan wekenlange politieke onrust in Zuid-Afrika.

Ramaphosa (65) was vicepresident onder Jacob Zuma. Het parlement verkoos hem tot opvolger van de afgetreden Zuma. Ramaphosa blijft president tot volgend jaar, dan zijn er presidentsverkiezingen.

Ramaphosa kwam in 2014 in het nieuws als adviseur van het Britse mijnbouwbedrijf Lonmin. Lonmin was de eigenaar van een mijn waar wekenlang werd gestaakt. Ramaphosa stuurde een nota naar de eigenaars van de mijn waarin hij aandrong op een harde repressie tegen de stakers. De dag nadien werden 34 stakende mijnwerkers gedood.