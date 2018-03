Nederlanders vieren Dag van Betaalde Liefde: "Sekswerk is een vak om trots op te zijn"

De Dag van de Betaalde Liefde vindt voor het vierde jaar op rij plaats in Nederland. PROUD, de organisatie die achter het initiatief zit, roept iedereen op om een liefdesbrief te sturen aan zijn of haar "favoriete sekswerker". Om hun boodschap te promoten, toert de vereniging de hele dag met een bus door het land, van Eindhoven tot Amsterdam.

PROUD ijvert voor meer rechten, betere werkomstandigheden en een positiever imago voor sekswerkers. Dat zijn dan ook de voornaamste redenen waarom het jaarlijks "betaalde liefde" in de kijker zet. Ze maken bovendien naar eigen zeggen van de gelegenheid gebruik "om te vieren dat sekswerk een vak is om trots op te zijn".

In België bestaat sinds enkele jaren een vereniging die opkomt voor de belangen van sekswerkers: l'Union des Travailleu(r)ses du Sexe Organisé.e.s Pour l'Indépendance (UTSOPI). Maxime Maes, woordvoerder van de organisatie, legt uit dat hij blij is met het initiatief. "Dit is een positief signaal in tijden van grote stigmatisatie en criminalisatie van sekswerkers. Het is precies op die problematiek dat wij ons als organisatie sterk inzetten."