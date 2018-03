Diversiteit op de werkvloer: veel theorie, weinig realiteit

9 op de 10 Belgen vinden niet dat je rekening mag houden met iemands origine als je iemand aanwerft. In theorie staat de gemiddelde Belgische werknemer dus positief tegenover diversiteit op de werkvloer, maar in de realiteit is er nog een weg af te leggen. Want 14% van de Belgen met niet-Belgische roots kwam in 2017 persoonlijk in aanraking met discriminatie op de werkvloer.