Wil u zorgen voor een familielid maar heeft u geen plaats? Gent probeert wooncontainer uit

Het Gents OCMW koopt binnenkort een zorgcontainer: een containerwoning die aangepast is voor iemand die bepaalde zorgen nodig heeft. Die komt als experiment twee jaar in Wondelgem te staan, aan het rust- en verzorgingstehuis Liberteyt. Geïnteresseerde mantelzorgers en zorgbehoevenden kunnen de container bezichtigen. Ze kunnen hem zelfs uitproberen door er te overnachten.

Huren

Na die twee jaar komt de wooncontainer te huur. Die kan dan in de tuin van de mantelzorger of van de zorgbehoevende komen. Zo kunnen ze dicht bij elkaar blijven, zonder in hetzelfde huis te moeten wonen. Dus alleen mensen die genoeg plaats hebben, zullen de container kunnen huren. Hoeveel dat zal kosten, is nog niet duidelijk. Maar het OCMW zegt te zullen bijspringen als dat nodig is. Het zal er ook voor zorgen dat vergunningen makkelijk te krijgen zijn. OCMW-voorzitter Rudy Coddens: "Zo'n zorgcontainer is misschien niet voor het grote publiek. Daarom zetten we hem in Wondelgem. Daar en in Mariakerke hebben veel mensen een tuin. Het is misschien geen oplossing voor iedereen maar het kan in Gent wel een oplossing zijn voor veel mensen."

Uitbreiding?

Als na 2 jaar blijkt dat er veel interesse is voor de zorgcontainer, dan zal het Gentse OCMW bekijken of het project kan uitbreiden. Het Gentse OCMW koopt de container aan samen met de provincie, want zo'n container kost al gauw 50.000 euro.