Ex-Voka-topman Jo Libeer komt op voor CD&V in Wevelgem

Libeer is sinds juli 2015 CEO van de Internationale Biënnale Kortrijk. Voordien was hij 32 jaar lang actief geweest bij Voka, waarvan zes jaar als topman.

"Zolang je bij een belangenorganisatie als Voka zit, kan je niet bij een politieke partij actief zijn", zegt Libeer. "Ik heb nu een ontluizingsperiode van drie jaar achter de rug, en nu kon ik dus wel beslissen om al dan niet in de politiek te stappen." Het werd dus een "ja" om op de CD&V lijst in Wevelgem te gaan staan.

Op welke plaats dat zal zijn, is volgens Libeer nog niet besproken. "Maar de plaats is ondergeschikt aan het engagement", benadrukt hij. Volgens Libeer heeft Wevelgem een jong schepencollege, van dertigers en veertigers, dat een goed beleid voert. "Het zou logisch zijn dat ze hun traject voortzetten", aldus de nu 62-jarige Libeer. "Maar ik kan hen met mijn ervaring ondersteunen."

Over eventuele nationale ambities werd nog niet gepraat. "Dit gaat over Wevelgem, niet over Brussel", zegt Libeer daarover. Jo Libeer heeft al wat politieke ervaring. Zo kwam hij in 1994 met enkele vrienden met de lijst "De Brug" op in Wevelgem. "Een gemeentebelangenlijst, los van partijpolitiek", aldus Libeer. "Het waren de eerste verkiezingen na Zwarte Zondag en de doorbraak van het toenmalige Vlaams Blok. We vonden dat we die stap moesten zetten." "De Brug" veroverde acht zetels en bestond tot 2004.