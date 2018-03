Fleddy Melculy: van halve grap tot populair metal-fenomeen

Humor is een belangrijk ingrediënt van Fleddy Melculy. En daar zit het feit dat frontman Jeroen Camerlynck vroeger toerde met de Fanfaar (mét Urbanus) zeker voor iets tussen.



"Ik ben jaren on the road geweest met de master himself, daar pik je wel wat van op", zegt Camerlynck. "Van kleinsaf aan kende ik al de platen van Urbanus, dus ik zou liegen moest ik zeggen dat ik er niet door beïnvloed ben."