Vlaamse gemeenten en provincies gebruiken amper nog pesticiden om onkruid te verdelgen

In 2016 werd er door de gemeentebesturen in Limburg nog 202 kilogram (1.440 in 2010) pesticiden gebruikt, in Vlaams-Brabant 160 kilogram (2.667), in Oost-Vlaanderen 153 kilogram (1.903), in Antwerpen 140 (1.166) en in West-Vlaanderen 112 kilogram (2.004).

Bij de provinciebesturen gebruikte West-Vlaanderen in 2016 geen pesticide meer (0,38 kilogram in 2010), Limburg nog 1 kilogram (33,83), Antwerpen 2 kilogram (80,57) en Vlaams-Brabant 11 kilogram (31,56). In Oost-Vlaanderen nam het pesticidegebruik echter nog sterk toe van 3,69 kilogram in 2010 tot 45,3 kilogram in 2016.

Sinds 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden voor het terreinonderhoud van alle openbare besturen. Er kunnen echter afwijkingen aangevraagd worden voor een periode van drie jaar in afwachting van de heraanleg en omvorming van terreinen. Voor de periode 2018-2010 werd in totaal 49 verlengingen van deze afwijking toegestaan voor in totaal 85,4 ha. Daarnaast werden 524 aanvragen ingediend voor een afwijking voor een terrein dat niet om te vormen is of alternatieve bestrijding mogelijk is. Uit het antwoord blijkt niet hoeveel er hiervan goedgekeurd werden.