Geheim overleg bij Aldi. Komt het tot een nieuwe Duitse eenmaking?

Veel kans dat u het Aldi-logo op de foto niet herkent. Het is namelijk het logo van Aldi Süd. Maar in België is alleen Aldi Nord actief. Dat er twee Aldi's zijn, is het gevolg van een fikse ruzie tussen de broers Theo en Karl Albrecht, de oprichters van de "Albrecht Discount". In 1961 gingen ze elk hun eigen weg.

Schaalvoordeel

De broers Albrecht zijn intussen overleden. Maar misschien komt het een kleine 60 jaar na de ruzie dan toch tot een toenadering. Volgens "Manager Magazin" overweegt het management van de twee Aldi-takken om hun inkoopdiensten nauwer te laten samenwerken. Later moet de samenwerking een meer formeel karakter krijgen, in de vorm van één inkoopdienst voor beide bedrijven. Van een fusie tussen Aldi Nord en Aldi Süd is voorlopig geen sprake volgens het document dat "Manager Magazin" te pakken kreeg.

