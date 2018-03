Gent lanceert online buddysysteem voor studenten

Het online buddysysteem wil studenten stimuleren om samen te sporten, een koffie te drinken of samen te koken. Het initiatief valt onder een brede aanpak om het welzijn bij studenten te verbeteren. Zo krijgt de website ook een luik psycho-educatie om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Er komt ook een overzicht van alle initiatieven rond mentaal welzijn en het zorgaanbod rond de Gentse hogeronderwijsinstellingen. Maar de onderwijsinstellingen nemen ook de sfeer in hun gebouwen onder de loep.

"In de HoGent willen we dat de studenten thuis zijn op onze campussen", zegt algemeen directeur Koen Goethals. "We willen een sfeer creëren die warmte uitstraalt. Geen enkele student mag zich eenzaam voelen bij ons." Op de Odisee/KU Leuven-campus in Gent werd tijdens de afgelopen blok- en examenperiode dan weer een blokhut in 'bommastijl' ingericht als ontmoetingsplek voor de studenten.

De Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Odisee/KU Leuven en LUCA School of Arts/KU Leuven zetten hun schouders onder het project. Ook de stad Gent, Logo Gezond+ en Fonds GavoorGeluk gaan preventieve maatregelen uitwerken en het welzijnsaanbod stroomlijnen. Het samenwerkingsakkoord loopt tot 2021 en krijgt de steun van het Rode Neuzenfonds.

Het online buddysysteem wordt eind 2018 gelanceerd.