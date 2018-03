Studenten kunstwetenschappen en architectuur hebben in Gent een bijzondere werkplek gekregen: het Vandenhove-paviljoen naast de Boekentoren. Charles Vandenhove is een vooraanstaand Luiks architect die zijn kunstcollectie schonk aan de Universiteit Gent. In het nieuwe paviljoen kunnen studenten leren hoe ze een tentoonstelling moeten opbouwen en ze kunnen aan de slag met werken uit de collectie-Vandenhove zelf.