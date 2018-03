Richter of erotische verhalen? Hier kunt u dit weekend terecht voor een culturele trip

Laatste kans voor Gerhard Richter

Al meer dan 85.000 mensen hebben de overzichtstentoonstelling "Gerhard Richter. Over schilderen" bezocht en dat aantal zal dit weekend nog stevig aantikken. Wie weet zit er zelfs een bezoekersrecord in het voor het S.M.A.K. in Gent. Laat u vooral niet afschrikken door de drukte, want zelden bleef een kunstenaar van 86 zulke frisse werken maken. Vergeet ook zeker niet even stil te staan bij de documentaire van Corinna Belz uit 2012, die in een aparte ruimte is te zien:

Een stukje Noord-Korea in het Citadelpark

Als u de trap neemt naar de eerste verdieping van het S.M.A.K. in Gent kunt u door de grote ramen een blik werpen op de licht vervallen Floraliënhal. Daar in het midden van de indrukwekkende hal toont Magnumfotograaf Carl De Keyzer nog tot april de foto's die hij in Noord-Korea nam. Tijdens deze Olympische Winterspelen (en na een mogelijke dooi tussen de 2 Korea's) extra interessant om de werken te bekijken. Dit weekend zal De Keyzer er zelf ook zijn, om tekst en uitleg te geven.

Aardbevingsgevaar in Leuven

Nog tot 1 maart kunt u in Leuven gratis naar het festival Artefact. Die jaarlijkse "kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap" focust deze keer op de ondergrond: u kunt bijvoorbeeld zelf ervaren hoe een aardbeving voelt, dankzij een aardbevingsvest. Ook hier zijn rondleidingen mogelijk, al kunt u zich daarvoor best op voorhand inschrijven.

Heet, heter, heetst in Antwerpen

Vanavond eindigt de week van de liefde in DE Studio met een feest én een erotisch sprookje van Jeroen Olyslaegers en zijn vrouw Nikkie van Lierop. Wat we precies mogen verwachten, wil de auteur nog niet verklappen, maar de titel "Gij wildeman" klinkt euhm, veelbelovend.

Night at the museum in Oostende