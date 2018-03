Google Chrome lanceert vanaf nu een eigen adblocker

Iedereen herkent het: vervelende advertenties die te pas en te onpas verschijnen wanneer u op een pagina terechtkomt. En die kunnen zeer vervelend zijn: filmpjes die automatisch opstarten, advertenties die paginagroot worden als u er met uw muis over gaat, of een nieuwe pagina die openspringt met de ronkende titel: 'Win de nieuwste iPhone'. Tot op heden bestonden er adblockers die u als extensie kon installeren bij uw browser, maar vanaf morgen wil Google daar zelf komaf mee maken.

Coalition for better ads

Google is lid van de organisatie "Coalition for Better Ads", een organisatie die zich bezighoudt met betere reclame op het internet. Omdat Google het goede voorbeeld wil geven, zal zo'n adblocker dus voortaan ingebouwd worden in de browser Google Chrome. Zo hoeft u die niet apart te installeren in de vorm van een extensie of een add-on.

Hoe werkt het? Google zal eerst websites met vervelende reclame in kaart brengen. Als ze 30 dagen lang niet voldoen aan de richtlijnen van Googles adblocker en "Better Ads Standards", dan zal Google Chrome de adblocker inschakelen.

Door alle websites tegen te houden, schaden we ook de sites die niet storend zijn



Google Chrome vicepresident Rahul Roy-Chowdhury schreef eergisteren in een blog dat storende reclame een heel ecosysteem kan ondermijnen. En hij voegt eraan toe: "We zien dat heel wat mensen ontevreden zijn en adblockers installeren die alle advertenties tegenhouden. Door alle websites tegen te houden, schaden we ook de sites die geen storende advertenties bevatten."

Feit is dat Google altijd voorstander was van een minimalistische 'look en feel'. Dit is ook de reden waarom de pagina van Google Search niet meer is dan een zoekbalk met 'Google' daarboven.