Heidi Lenaerts over reuma: "Het ergste is, het is een onzichtbare ziekte"

"Eigenlijk is mijn situatie bijna even ingewikkeld als uitleggen wat reuma precies is. Er zijn meer dan 200 soorten reuma. De bekendste zijn artrose en artritis. Sowieso is het chronisch wat ik heb. Bij mij is het begonnen met een dikke teen. Ik heb er ook maanden mee rondgelopen."

"Op een bepaald moment waren we met vakantie in Oostende, we hadden een dag goed gestapt en de volgende dag kon ik eigenlijk niet meer stappen. Mijn man zei: nu moet je toch naar de dokter gaan. Die gaf mij ontstekings­remmers."

"Na twee weken ging ik naar mijn huisarts. Hij sprak voor het eerst over reuma en mijn eerste reactie was: "Dat is toch iets voor bomma's, ik ben net 40 geworden". Hij vroeg of het in de familie zat, ik dacht aan mijn tante, en mijn moeder heeft misschien wel een slechte knie. Het begint met van de ene voet naar de andere te gaan. Dan gaat het naar de knie en in je elleboog. Intussen heb ik ook artrose in mijn nek en in mijn schouder."