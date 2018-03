Hoelang overleeft de Tesla van Elon Musk nog in de ruimte?

Op 6 februari lanceerde SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Teslabaas Elon Musk, voor het eerst een Falcon Heavy-raket. De twee zijraketten landden netjes weer op aarde, de middelste raket crashte in zee. De lading van de raket, een rode Tesla Roadster met astronautenpop aan boord, werd succesvol de ruimte ingestuurd. Sindsdien vliegt de auto in een baan rond de zon, tussen de aarde en Mars.

Enkele uren na de lancering tweette Elon Musk dat de Tesla van zijn route afweek en in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter zou terechtkomen. Daar zou de wagen kunnen botsen tegen een van de duizenden planetoïden. Toch is die kans uiterst klein. De planetoïdengordel is zo immens uitgestrekt dat hij vooral uit lege ruimte bestaat. Uit recente gegevens van SpaceX blijkt inderdaad dat de Tesla iets verder dan Mars zal reizen, maar nooit in de buurt van de planetoïdengordel zal komen.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 februari 2018

"Tesla zal nog miljoenen jaren rond de zon vliegen"

De rode Tesla van Musk zal zelfs nog miljoenen jaren rond de zon kunnen vliegen, meldt de BBC. Canadese en Tsjechische wetenschappers hebben aan de hand van computersimulaties berekend hoe de baan van de Tesla de komende 3,5 miljoen jaar zal evolueren. Volgens hen is de kans klein dat de auto nog verder zal afdrijven in de ruimte of ooit zal botsen met Mars.

Volgens hun berekeningen zal de Tesla elke 30 jaar dicht bij de aarde passeren, op een afstand vergelijkbaar met die van de maan tot de aarde. Op heel lange termijn zal de zwevende auto weer aangetrokken kunnen worden door de zwaartekracht van de aarde. Mocht dat inderdaad kloppen, dan zal hij volledig opbranden in onze atmosfeer. Er is ook een heel kleine kans dat de Tesla binnen enkele miljoenen jaren zal aangetrokken worden tot Venus en daar zal crashen.

"Tesla valt binnen het jaar uit elkaar door kosmische straling"

Veel gevaarlijker dan botsingen met andere voorwerpen, is de kosmische straling waaraan de Tesla voortdurend onderhevig is. Die schadelijke straling, zoals UV-straling en gammastraling, wordt op aarde tegengehouden door onze atmosfeer en het aardmagnetisch veld.

Chemicus William Carroll van de universiteit van Indiana zegt in een interview met LiveScience dat het materiaal waaruit een auto is gebouwd niet bestand is tegen de straling in de ruimte. Hij voorspelt dat de Tesla al snel zal uiteenvallen: ”Die materialen in een dergelijke omgeving: ik geef ze geen jaar. Dan zullen ze allemaal uiteengevallen zijn en wegzweven, de ruimte in.” Uiteindelijk zullen enkel het frame uit aluminium, de metalen onderdelen en de glazen voorruit overblijven.

Amateur-astronoom Marco Langbroek zegt tegen de Nederlandse wetenschapswebsite Scientias dat de carrosserie van de Tesla ook bedreigd wordt door micrometeoroïden. “Over een zekere tijd wordt de auto als het ware langzaam gezandstraald. Er zullen ook kleine gaatjes en deukjes in komen van al die kleine inslagen.”