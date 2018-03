Jan Palfijn heeft eerste Belgische "HandScan" voor reuma-onderzoek

Reuma is een chronische aandoening die één op de vijf Belgen treft en ontstekingen veroorzaakt, vaak aan de handen. Er bestaan verschillende middelen om tot een diagnose te komen.

Reumapatiënten moeten echter regelmatig op controle gaan bij de dokter om te laten nagaan hoe de aandoening evolueert. "De arts kijkt dan onder meer naar ontstekingen en zwellingen in de handen", zegt ZNA-dokter Rik Joos. "Tot nu toe voerde ik dit onderzoek vooral 'op het gevoel' uit, zoals het ook gebeurt in andere ziekenhuizen. Daarbij duw ik achtereenvolgens op elk van de 22 handgewrichten. Doet het duwen pijn of is er een zwelling, dan weet ik dat het gewricht ontstoken is."

Omdat die methode erg subjectief is, vult ZNA Jan Palfijn ze nu aan met een HandScan. Die werkt pijnloos en geeft op drie minuten tijd een objectief beeld van ontstekingen in de handen door extra doorbloede plaatsen zichtbaar te maken. De HandScan doorschijnt de hand met licht brengt zo de reumatische ontstekingen objectief in beeld. Plaatsen in de hand die meer doorbloed zijn, houden lichtstralen tegen en dat kan wijzen op een ontsteking. "Zo kan de medicatietherapie nauwkeuriger worden afgesteld", zegt Joos.

Het toestel zou ook kleine ontstekingen kunnen opsporen die met een manueel onderzoek niet vast te stellen vallen. "Belangrijk, want deze ontstekingen kunnen op lange termijn schade berokkenen", aldus Joos.

Het toestel heeft zijn nut al bewezen in Nederland en is daar gevalideerd tegenover andere technieken (echografie, klinisch onderzoek) bij patiënten met reumatoïde artritis. Daar wordt de HandScan al in enkele ziekenhuizen gebruikt. In België worden onderzoeken met dit toestel op dit moment niet terugbetaald.