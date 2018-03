Jawad Bendaoud heeft gevangenis verlaten

Bendaoud moest zich woensdag samen met Mohamed Soumah en Youssef Aït Boulahcen voor de Parijse rechtbank verantwoorden, omdat zij ervan verdacht werden onderdak te verschaffen aan terroristen. Vlak na de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs zouden ze drie van de vermoedelijke terroristen hebben verborgen in de Parijse voorstad Saint Denis. Het ging om Abdelhamid Abaaoud, de vermoedelijke coördinator van de aanslagen, zijn nicht Hasna Aït Boulahcen en medeplichtige Chakib Akrouh. De drie kwamen enkel dagen later om het leven tijdens een belegering door de politie.

Hoewel Bendaoud de eigenaar was van het appartement, werd hij als enige vrijgesproken. "Het is niet bewezen dat Jawad Bendaoud terroristen onderdak heeft verschaft om hen aan het onderzoek te onttrekken", zei rechtbankvoorzitster Isabelle Prévost-Desprez. Zij oordeelde dat de man "gestaag in zijn verklaringen" was gebleven. Tijdens het proces heeft hij altijd volgehouden dat hij niet op de hoogte was van de terroristische activiteiten van de drie. Het openbaar ministerie had vier jaar gevorderd voor Bendaoud.