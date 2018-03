Jonge topchefs vallen in de smaak bij de jeugd

"Jong keukengeweld" is een actie van Toerisme Vlaanderen om jongeren tot 30 jaar aan te zetten om op restaurant te gaan. Het gaat om restaurants die worden uitgebaat door jonge topchefs: de jongste chef is 25 jaar, de oudste is 35 jaar. Voor een voordelige prijs kunnen jongeren in de maanden maart en oktober in een 60-tal gastronomische restaurants een driegangenmenu degusteren met aangepaste wijnen.

Op vrijdagavond 18 uur stond de teller al op 16.001 ingeschreven jongeren voor maart. Ter vergelijking: voor maart vorig jaar klokte de actie uiteindelijk af op 13.500 jongeren. Er zijn nu dus al veel meer inschrijvingen dan voor heel de maartactie vorig jaar, terwijl de inschrijvingen pas deze week zijn begonnen en nog steeds lopen. "We zien het aantal couverts (gereserveerde plaatsen, red.) dagelijks stijgen. Zowel de chefs als wijzelf zijn daar uiteraard trots op", legt Hanne Grégoire van Toerisme Vlaanderen uit aan VRT NWS. "Drie jaar geleden hebben we de actie voor het eerst gedaan en toen hadden we 9.000 inschrijvingen. Van cijfers zoals nu konden we toen alleen maar dromen." De oorzaak van het succes zit hem volgens de organisatoren in "de goede basis" van het systeem. "De selectie chefs is fantastisch en ze serveren steengoede kwaliteit", klinkt het. Op deze interactieve kaart vindt u alle deelnemende restaurants:

We geven iets minder uit op restaurant

Jongeren lijken dus gemakkelijker de weg te vinden naar de betere restaurants, maar is dat wel zo? De meest recente huishoudbudget-enquête van Statbel dateert van 2016. Toen spendeerde ieder Vlaams gezin gemiddeld zo’n 2.000 euro per jaar aan restaurantbezoeken. Huishoudens jonger dan 30 gaven toen gemiddeld 1.700 euro per jaar uit, een 100-tal euro minder dan in de jaren daarvoor. Vorig jaar zijn ruim 1.200 restaurants in België failliet gegaan. In absolute cijfers iets meer dan in 2016, maar procentueel blijft het aantal stabiel hangen rond de 12 procent van alle faillissementen.

Horeca Vlaanderen: "We zijn te bescheiden"

Volgens sectorvereniging Horeca Vlaanderen gaat het momenteel net goed met de restaurantsector. "We hebben in ons land veel goede kwaliteitsvolle restaurants", zegt ondervoorzitter Kurt Neyrynck aan VRT NWS. "Ons grootste nadeel is dat we te bescheiden zijn. We vertellen niet genoeg hoe goed we zijn."

We hebben veel goede kwaliteitsvolle restaurants, maar zeggen dat niet genoeg Kurt Neyrynck, ondervoorzitter Horeca Vlaanderen

We kunnen volgens Neyrynck lessen trekken uit de Rode Duivels. "Die zeggen nu dat ze wereldkampioen gaan worden, dat moeten we op gastronomisch vlak ook durven doen." Acties zoals "Jong keukengeweld" zijn hier volgens Horeca Vlaanderen ideaal voor. "Het is een positief verhaal om mensen naar de restaurants te brengen", zegt Neyrynck. "Het is goed dat die jonge recent gestarte mensen kunnen tonen wat ze kunnen." En dat dit laatste belangrijk is, toont, volgens Neyrynck, het voorbeeld van Lode De Roover aan. Hij is de chef van het restaurant Fleur de Lin in Zele en was een van de jonge chefs bij de eerste editie van "Jong keukengeweld" enkele jaren geleden. "Nu gaat hij ons land vertegenwoordigen op de Bocuse d’Or (een prestigieuze internationale gastronomische wedstrijd, red.)."