Kandidaat-voorzitter Open VLD Christian Destoop verongelukt in Chili

Waregemnaar Christian Destoop was de absolute recordhouder van deelnames aan VLD-voorzittersverkiezingen. Destoop nam maar liefst zes keer deel. In 2008 was hij voor de laatste keer kandidaat. Hij moest het toen afleggen tegen Bart Somers. Destoop haalde bijna 8 procent van de stemmen. Zijn slogan bij die verkiezingen was altijd "Er is nog hoop met Destoop".

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend, omdat de nabestaanden nog geen informatie hierover van de Chileense autoriteiten hebben ontvangen. Zijn lichaam werd afgelopen weekend gerepatrieerd. Buitenlandse Zaken in Brussel heeft alleen het overlijden van Christian Destoop bevestigd.