Kosovo is precies tien jaar onafhankelijk. Vroeger, tot in

de jaren 90, was Kosovo een provincie van Servië. Maar de Albanese meerderheid in de regio wilde meer autonomie. Er kwam spanning en oorlog, en Kosovo dreef steeds verder weg van Servië. Eigenlijk is Kosovo het alfa en het omega van de Balkankwestie. Het is er allemaal mee begonnen, en stabiliteit kan er pas komen als het probleem van Kosovo is opgelost. Een beeldverhaal.