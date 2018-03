Kosovo viert tiende verjaardag van onafhankelijkheid, maar de Serviërs vieren niet mee

Kosovo maakt zich op voor een feest. Zaterdag wordt de tiende verjaardag gevierd van de onafhankelijkheid, van de afscheiding van Servië. De Albanese Kosovaren vieren feest, maar niet de Serviërs, zo'n 5 procent van de bevolking. Zij zien 17 februari niet als een feestdag. Zij wonen in enclaves en in de noordelijke stad Mitrovica, die zelf verdeeld is in een Albanees en een Servisch deel. Een verslag van onze ploeg in Kosovo.