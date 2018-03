Laatste relschoppers woelige vakbondsbetoging uit 2014 kennen straf

Voor de correctionele rechtbank van Brussel is het doek gevallen over de nasleep van de nationale vakbondsbetoging van 6 november 2014, die ontaardde in rellen. De voorbije jaren waren al enkele tientallen relschoppers veroordeeld tot voornamelijk werkstraffen, maar tegen vier verdachten was een gerechtelijk onderzoek geopend. Dat onderzoek sleepte lange tijd aan en leidde vandaag tot twee vrijspraken en twee veroordelingen.