Zowat 10 jaar heeft endometriose Lena Dunham in haar greep gehad, maar sinds kort is de helletocht voor de Amerikaanse actrice bekend van "Girls" voorbij. In een bijzonder openhartige bijdrage in Vogue onthult ze dat ze haar baarmoeder recent heeft laten verwijderen.

Endometriose is een aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte groeit. Dat leidt tot hevige pijn, een pijn die Dunham in augustus vorig jaar niet langer kon verdragen. Na een operatie in het voorjaar van 2017 was de endometriose nochtans verdwenen, maar de ziekte was teruggekeerd.