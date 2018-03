Gent plaatst lockers voor daklozen

De daklozenorganisaties reageren positief op het initiatief om lockers te voorzien voor daklozen. Dakloze mensen kunnen gratis een locker huren, telkens voor drie maanden. Het zou hen alvast enkele praktische beslommeringen moeten besparen. Tijl Meheus, coördinator van het project, vertelt dat een gebrek aan een veilige opbergplaats ertoe leidt dat mensen soms langer dakloos blijven: "Een natte slaapzak kan bijvoorbeeld sneller leiden tot ziekte of gestolen identiteitspapieren kunnen voor een administratieve rompslomp zorgen."

Daarnaast is het voor de organisatoren ook een manier om met de daklozen in contact te komen. Zo kunnen ze hen beter begeleiden en opvolgen. Joerie, zelf dakloos, is ontzettend blij met de komst van de lockers: "Het is een hele last om al je gerief mee te sleuren. Het is ook handig dat ik mijn kledij droog kan opbergen."