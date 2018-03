Maak kennis met Pigcasso, het schilderende varken

In Zuid-Afrika woont een varken met een bijzondere hobby: schilderen. Het dier was voorbestemd voor het slachthuis, maar werd in 2016 gered door dierenrechtenactiviste Joanne Lefson uit Kaapstad. Zij gaf het dier een nieuwe thuis en ontdekte dat het varken dol is op schilderen. Ondertussen heeft het artistieke varken een artiestennaam, Pigcasso, en een eigen website. Haar expressionistische schilderijen zijn te koop. De opbrengst gaat naar de opvang van boerderijdieren.