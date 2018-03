Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men vooral Marc en Maria tegen

Dit soort lijstjes kennen we vooral van de ranglijst van babynamen in Vlaanderen, maar er zijn dus ook cijfers voor de hele bevolking. Daarin zien we dat Maria de absolute namenkampioen is. Het is niet alleen de meest voorkomende naam in Vlaanderen, er zijn ook meer dan dubbel zoveel Maria's dan mannen die Marc heten en dat is nochtans de meest voorkomende mannennaam in Vlaanderen.



Marc scoort vooral goed bij Vlaamse mannen tussen 18 en 64. Eens voorbij de 65 zien we meer Willy's, Rogers of Jozefs. Minderjarigen heten dan weer Robbe, Thomas of Milan. Bij de vrouwen is nummer 1 dus voor Maria, daarna volgen Marie en Rita. De Vlaamse meisjes heten dan weer vooral Emma, Marie en Laura.