68e filmfestival van Berlijn van start: Matteo Simoni en Ed Sheeran zijn de hoogtepunten

Het is de voorlaatste keer dat de flamboyante festivaldirecteur Dieter Kosslick de Berlinale mag leiden. Zijn contract loopt af in mei 2019 en na jaren van felle kritiek is hem expliciet niét gevraagd om terug te keren. Want, zo redeneren veel prominente stemmen in de Duitse cultuurwereld: het belang van de Berlinale is de laatste jaren zorgwekkend afgezwakt in vergelijking met de twee andere grote Europese filmfestivals in Cannes en Venetië.

Dat is zeker merkbaar aan de officiële selectie in Berlijn dit jaar. Er staan slechts twee Amerikaanse studiofilms op het programma: de opener “Isle of dogs” en psychiatrisch drama “Unsane” van Steven Soderbergh met Claire “The crown” Foy. In de daaropvolgende tien dagen presenteert Berlijn wel heel wat interessante, onafhankelijk gefinancierde titels uit alle windstreken van de cinefiele wereld. Maar je kan je niet van de indruk ontdoen dat de gefortuneerde Hollywood-studio’s, die ook altijd grote sterren in huis hebben, Berlijn bewust links laten liggen. Een teken aan de wand.



Verder dan Hollywood

Natuurlijk is er ook een grote filmwereld buiten Hollywood en de cinefiel zal tijdens het festival niet op zijn honger moeten zitten. VRTNWS zal zo onder andere verslag uitbrengen over "Black 47" een prent over het schrikbewind van het Britse rijk over Ierland in de 19e eeuw. "Damsel" een mythische western met superster Robert Pattinson en tot slot "The happy prince" een film over de laatste jaren van Oscar Wilde, waarin Rupert Everett zichzelf regisseert als de dandy Briste poëet.

Hier en daar zien we Belgische coproducties opduiken in de verschillende festivalsecties, zoals de veelbelovende boekverfilming “Eva” met Isabelle Huppert in de officiële competitie, de rauwe Nederlandse jeugdfilm “Cobain” in het Generation 14plus-programma en "Ceres", een majoritair Vlaamse coproductie die kans maakt op de prijs voor beste documentaire. Daarnaast is er ook nog de kortfilm "It". Ook staat er een grote naam op de affiche van het Shooting Stars-evenement nu zaterdag, waar verschillende Europese landen hun meest veelbelovende jonge talent aan de wereldpers voorstellen. Matteo Simoni valt dit jaar die eer te beurt, en daarmee treedt de über-Patser in de voetsporen van o.a. Matthias Schoenaerts, Kevin Janssens, Marie Vinck en Martha Canga Antonio. Net vandaag raakte trouwens bekend dat Simoni de curator wordt van het Filmfestival Oostende, als jongste Master ooit.



Matteo Simoni (rechts)

Ere-beer

De allergrootste ster wordt tegen het eind van de Berlinale verwacht, en die heeft eigenlijk niks met cinema te maken. De Britse singer-songwriter Ed Sheeran zal op de rode loper verschijnen wanneer op vrijdag 23 februari de documentaire “Songwriter” wordt vertoond die zijn neef Murray Cummings over hem heeft gemaakt. Zondag 25 februari vindt dan het slotgala plaats, met de uitreiking van de Gouden Beren, inclusief een ere-Beer voor acteur Willem Dafoe.