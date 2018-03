Matteo Simoni wordt Master van Filmfestival Oostende

Matteo Simoni is dit jaar de nieuwe Master, of curator, van het Filmfestival in Oostende. Dat meldt de organisatie van het festival in een persbericht. Hij is de jongste Master die het filmfestival ooit heeft gekozen.

Het jaar van Simoni

Limburgse gastvrijheid

Peter Craeymeersch, directeur van Filmfestival Oostende, is vereerd dat hij Matteo Simoni als Master kan aankondigen. “Matteo heeft in de voorbije jaren zijn veelzijdigheid en talent als acteur bewezen. Met Matteo kiezen we de jongste master in de geschiedenis van FFO. Hij is voor mij één van de boegbeelden van het aanstormende talent dat Vlaanderen rijk is en die alles in zijn mars heeft om internationaal door te breken.”