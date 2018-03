Minder immoborden in Oostende

Wie in Oostende wandelt, ziet veel minder bordjes met "te koop" of "te huur" hangen dan vroeger. Sinds enkele jaren waren er klachten over die V-vormige immoborden. Er hingen er zodanig veel dat sommigen over "een visuele vervuiling van het straatbeeld" spraken. Daarom voerde het stadsbestuur een half jaar geleden een reglement in om die wildgroei aan banden te leggen.