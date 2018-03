Moordenaar 14-jarige Béatrice Berlaimont krijgt levenslang

Op 21 november 2014 verdween Béatrice Berlaimont in Aarlen. Het 14-jarig meisje was onderweg naar school, maar kwam daar nooit aan. De cel Vermiste Personen sprak meteen van een "zeer onrustwekkende verdwijning". Tien dagen lang was er geen spoor van het meisje, maar op 1 december vond een wandelaar haar lichaam in een bos in de buurt van Aarlen.

Op 9 december konden de speurders een verdachte oppakken. Later bekende de man dat hij het meisje verkracht en vermoord had.