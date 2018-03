Hallerbos in bloei kan u dit jaar ook per fiets bewonderen

Zo'n fiets gaat 15 euro per dag kosten. "In samenwerking met de dienst toerisme gaan we dit jaar huurfietsen aanbieden aan het station. Dat wil zeggen dat je bij ons een fiets zal kunnen huren voor een dag. Je krijgt ook een set mee voor onderweg voor als je platte band zou hebben. De fietsersbond van Halle stippelde een leuke route uit. Die zal met wegwijzers worden aangeduid", zegt projectleider Christian Schepers. Er komen ook twee nieuwe fietsparkings aan het bos.

Van april tot mei

Naast de fiets zullen ook de pendelbussen tussen het station en het bos opnieuw rijden. De fietsverhuur en de pendelbussen zijn beschikbaar van zaterdag 14 april tot en met dinsdag 1 mei. De fietsverhuur zal open zijn in het weekend van 9 uur tot 17 uur. Tijdens de week kan u terecht bij Fietspunt van 11 uur tot 19 uur.