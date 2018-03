Nog 18 skicentra open in provincies Luik en Luxemburg

Langlaufen kan nog altijd op het Signal de Botrange. Op de internetsite wordt de toestand van de pistes omschreven als gemiddeld. Op het plateau van de Hoge Venen ligt 22 cm sneeuw. Ook in Mont Rigi, Baraque Michel, les Crêtes de Xhoffraix, le Mont Spinette en la Maison du Parc de Botrange zijn toegankelijk voor wintersporters.

In de Oostkantons kan er gelanglaufd worden in Worikken, Butgenbach en Elsenborn (Eifel), Manderfeld, Losheimergraben en Eupen (Haus Ternell). Ovifat, het enige centrum voor alpijnse ski in de streek, is ook geopend.

In de provincie Luxemburg zijn enkel nog de pistes van Senonchamps en Saint-Hubert (tot 15 uur) open. In Spa kan enkel nog noordse ski beoefend worden op de site Thier des Rexhons.