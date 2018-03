Omstreden ex-topman van Oxfam ontkent "seksfeestjes" op buitenlandse missies

Van Hauwermeiren schreef een brief van maar liefst vier bladzijden lang. Daarin gaat hij vrij uitvoerig in op verschillende missies in Liberia, Tsjaad en Haïti. Hij kwam in opspraak omdat hij onder meer na de aardbeving in Haïti ter plekke seksfeestjes georganiseerd zou hebben. Iets wat Van Hauwermeiren nu zelf met klem ontkent.

"De overweging “waar rook is, is vuur“ zal bij de meeste mensen terecht in het hoofd spoken. Vandaar mijn poging tot verduidelijking", schrijft hij. "Ikzelf, inderdaad, ik ben niet volmaakt. Ik ben geen heilige, een man van vlees en bloed, en heb fouten gemaakt (niet gemakkelijk toe te geven), en ik schaam me diep. Ik heb inderdaad aan de onderzoekersgroep toegegeven dat ik tot drie maal toe intiem contact heb gehad in mijn huis. Het betrof volgens mij een volwassen eerbare dame, geen slachtoffer van de aardbeving en geen prostituee, die ik had leren kennen toen ik haar jonge zus en heel jonge moeder steunde met luiers en poedermelk. Ik heb ze nooit geld gegeven."

"Door mijn relatie met de dame voedde ik de geruchten dat ik ook in dergelijke schandalen verwikkeld was (nl. feestjes of prostitutiebezoek). Als directeur had ik het voorbeeld moeten geven en had ik de organisatie en mezelf gecompromitteerd", zegt Van Hauwermeiren.