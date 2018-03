FBI kreeg tip over de schutter die 17 mensen doodde in een school in Florida   

De FBI heeft in september een tip gekregen over de schutter die gisteren een bloedbad aanrichtte in een school in Parkland, Florida. Nikolas Cruz had op de videowebsite Youtube het commentaar achtergelaten dat hij "een professionele schoolschutter" wou worden. De beheerder van het Youtubekanaal nam een screenshot van de post en alarmeerde de FBI. De FBI slaagde er niet in om de persoon achter de post te identificeren.