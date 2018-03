Philippe Van Snick mag kunstwerken maken voor nieuwe VRT-gebouw

De VRT is in september 2017 een uitgebreide zoektocht gestart naar een kunstenaar voor de realisatie van een kunstopdracht voor haar nieuwe gebouw.

Philippe Van Snick speelde in op de basiselementen van de opdracht. Daarin werd een artistieke interpretatie gevraagd bij de tuinkamers die deel uitmaken van het architecturaal ontwerp van Robbrecht & Daem en Dierendonckblancke Architecten. Van Snicks voorstel is een compositie van kleurrijke, driedimensionale, tienhoekige objecten die zullen interageren met de zuidgevel van het nieuwe VRT-gebouw. Daarbij vindt de artiest een evenwicht tussen de eigen beeldtaal en de vraag van de VRT.



© Geert Van Hoeymissen

Voor zo’n groot project moet je niks nieuws gaan uitvinden, vind ik. Ik put dan ook uit bestaande sterke beelden. Decagones, noem ik ze, mijn tienhoeken

Philippe Van Snick, kunstenaar

“Voor zo’n groot project moet je niks nieuws gaan uitvinden, vind ik. Ik put dan ook uit bestaande sterke beelden. Decagones, noem ik ze, mijn tienhoeken. Het werk zal heel kleurig zijn, heel materiaalgebonden ook. Door hun dimensie zullen de kunstobjecten zeer aanwezig zijn en tegelijk tot verstilling leiden”, aldus Van Snick.



© G2 Architectural Graphics for TBM Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke – VK – Arup

De VRT-medewerkers die binnen zitten te werken, zullen de werken kunnen zien hangen. Vanop de gaanderij buiten kunnen ze van dichterbij bekeken worden. Het is de bedoeling dat ook toevallige passanten vanuit het nabijgelegen park de werken zullen kunnen zien. 's Nachts zullen ze verlicht worden.

Zijn werk is heel gelaagd. Het is visueel heel aantrekkelijk door de vormen en kleuren, voor wie er zich in verdiept gaat een heel universum open

Chantal Pattyn, juryvoorzitter

De jury bestond onder anderen uit Chantal Pattyn (cultuurmanager VRT), Joris Vergeyle (themachef cultuur VRT NWS), Ann De Bie (journalist VRT NWS), Ruth Joos (Radio 1) en Paul Robbrecht, Alexander Dierendonck, Johannes Robbrecht (architecten nieuw VRT-gebouw). De jury werd begeleid door de kunstcel van het departement Cultuur van de Vlaamse overheid en door twee externe artistiek deskundigen.



Juryvoorzitter Chantal Pattyn: "De jury vond het ontzettend belangrijk om via de kunstintegratie een moment van verstilling te creëren. Van Snick staat bekend als an artist’s artist. Zowel bij tijdgenoten als bij jonge kunstenaars geniet hij een uitstekende reputatie. Zijn werk is heel gelaagd. Het is visueel heel aantrekkelijk door de vormen en kleuren, voor wie er zich in verdiept gaat een heel universum open."



Beluister hier een interview van juryvoorzitter Chantal Pattyn met Philippe Van Snick:

Wie is Philippe Van Snick?

Philippe Van Snick (1946) is een minimalistische kunstenaar die studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Hij woont en werkt in Brussel.

Van Snick werd opgeleid als schilder en werd in die hoedanigheid een tijdlang als minimalist bestempeld, maar liet sinds de jaren 70 geen enkel medium ongemoeid. De schilder van abstracte doeken maakte ook foto’s, film en installaties.

Van Snicks werk ziet er bedrieglijk eenvoudig uit, maar is altijd het resultaat van een uitgekiende strategie. De kunstenaar beperkt zich tot een palet van 10 kleuren, die telkens een nummer meekrijgen (van 0 tot 9). De beperking van een decimaal systeem is goed voor een eindeloze reeks toepassingen. Ook de dag en de nacht spelen een rol. De kunstenaar combineert als geen ander een conceptueel denken met het dagelijkse leven en de natuur. Een kleur is voor Van Snick niet alleen een fysieke maar ook een mentale aanwezigheid. Daarnaast staat de relatie tussen toeschouwer en de artistieke ruimte centraal.



Volgens kunstkenners reikt zijn schilderwerk veel verder dan het beschilderde oppervlak. De betekenis moet worden gezocht in het werk op zich en in de relatie tot de ruimte waarin het getoond wordt, in de ervaring van de individuele toeschouwer en zijn of haar verhouding tot het kunstwerk. De schilderijen, installaties en beeldhouwwerken van Van Snick onderzoeken, analyseren en creëren ruimte, klinkt het.

In 2010 was er een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in museum M in Leuven. Het MuHKA wijdde onlangs een collectiepresentatie aan zijn werk "Ping pong". Voor het Middelheimmuseum maakte Van Snick in 2012 "Poëzie". In 2014 werd langs de Havenlaan in Brussel zijn werk "Groot orgel" geïnstalleerd. Luc Tuymans selecteerde Van Snick voor "The gap", een tentoonstelling over abstracte kunst uit België (Parasol Unit, London en MuHKA). Philippe Van Snick wordt vertegenwoordigd door Galerie Tatjana Pieters. Vorig jaar nog kocht Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) twee werken van hem aan voor de kunstcollectie van de Vlaamse gemeenschap: de grote installatie "Eilanden" en het schilderij "Boulders, borders and bodies".

Bekijk hieronder de documentaire "De poëzie van het systeem" over Philippe Van Snick.