Premier van Ethiopië biedt zijn ontslag aan

Desalegn zegt zelf dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om de politieke crisis in het land op te lossen. Hij ziet zijn ontslag als mogelijke uitweg uit de problemen.

Het is al jaren onrustig in Ethiopië, een straatarm land in de hoorn van Afrika. In de twee meest bevolkte regio's van het land stierven honderden mensen een gewelddadige dood. De onrust begon als protest tegen bouwplannen in hoofdstad Addis Abeba. Geleidelijk groeide het protest uit tot manifestaties tegen het politiek regime. Bij het geweld werden ook buitenlandse bedrijven belaagd, zodat ook het vertrouwen van investeerders in het kabinet van premier Desalegn een deuk kreeg.