Psychologische begeleiding achter de tralies: een druppel op een hete plaat?

In de Vlaamse en Brusselse gevangenissen werken in totaal 19 medewerkers van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. In die gevangenissen zitten 6.216 gedetineerden van wie er volgens Kherbache zeker de helft psychologische zorg nodig heeft. "Als je dat uitrekent, betekent dat nog geen één contact met een begeleider per maand", aldus Kherbache.

Gevangenis als broeihaard van extremisme

Volgens Kherbache is dat cijfer verontrustend. "We weten dat veel gedetineerden de gevangenis binnenkomen als dealer of overvaller, maar buitenkomen als extremist."

"Drie jaar geleden stelden we over de partijgrenzen heen een plan op om het probleem van gevangenissen als broeihaard van gedetineerden aan te pakken. Toen werd er gezegd dat elke geradicaliseerde zeer intensief moest worden opgevolgd. Uit de cijfers blijkt nu dat er maar 2 consulenten zijn die werken rond deradicalsering en 19 psychologische begeleiders voor meer dan 6.200 gedetineerden. Dat is een druppel op een hete plaat."