Sam Louwyck over veroordeling voor rijden onder invloed: "Het is een heksenjacht"

3 maanden rijverbod, een geldboete van 3.200 euro (waarvan de helft met uitstel) en de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen: die straf heeft Sam Louwyck begin deze maand van de politierechter in Brugge gekregen omdat hij in mei 2017 met 1,4 promille alcohol in het bloed achter het stuur is betrapt. Ook in 2001, 2007 en 2016 liep de acteur tegen de lamp. Die laatste keer moest hij eveneens voor de politierechter verschijnen en kreeg hij al eens 2 maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel.

Moet alles zo radicaal en buitenmaats? Acteur Sam Louwyck

Zijn nieuwe veroordeling is dus al de 2e in minder dan 3 jaar. Als recidivist kreeg hij daarom een zwaardere straf. Dat vindt hij niet terecht, laat hij vanavond in "Van Gils & gasten" verstaan. "Ik ben in fout, daarover ga ik niet discussiëren", zegt hij. "Maar ik vind het veel. Ik vind het een soort heksenjacht. Moet alles zo radicaal en buitenmaats?"

Je straft zelf je eigen kinderen door opnieuw te drinken en te rijden

Politierechter Kathleen Stinckens

Volgens Louwyck treffen zulke hoge straffen niet enkel de overtreder, maar ook haar of zijn omgeving. Politierechter Kathleen Stinckens erkent dit, maar plaatst tegelijk de puntjes op de i. "Je kiest hier zelf voor", zegt ze. "Je hebt al een waarschuwing gehad, je wist dat rijden onder invloed zwaar wordt bestraft. Je straft zelf je eigen kinderen door opnieuw te drinken en te rijden."

Alcoholslot

De wetgeving met betrekking tot rijden onder invloed is strenger sinds 2015 en vanaf juli moeten politierechters bij een bepaald alcoholgehalte in het bloed systematisch een alcoholslot opleggen. "De wetgever gelooft dat het aantal recidivisten hierdoor zal dalen", zegt Stinckens. "Ons beoordelingsvermogen als politierechter wordt steeds meer aan banden gelegd. Ik vind dat jammer omdat we altijd het gesprek met de overtreder proberen aan te gaan. We zoeken naar de sanctie die ertoe zal leiden dat die mens niet meer dezelfde fout maakt. Voor de ene mens volstaat een klassieke geldboete, de andere mens moeten we in therapie sturen."



Als je de regels niet wil respecteren, neem dan niet deel aan het verkeer

Politierechter Kathleen Stinckens