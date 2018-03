Oma's en opa's stappen vaker naar rechter voor bezoekrecht kleinkinderen

In 2017 hebben meer dan 700 grootouders een dossier opgestart bij de familierechtbank om het omgangsrecht te eisen met hun kleinkind(eren). Ter vergelijking: in 2012 waren er dat nog maar 525.



Grootouders verliezen om verschillende redenen het contact met hun kleinkinderen, vaak na een moeilijke scheiding of het overlijden van één van de ouders.

Om te voorkomen dat grootouders pas na een lange, pijnlijke juridische slag bezoekrecht krijgen, heeft N-VA-parlementslid Goedele Uyttersprot een nieuw wetsvoorstel ingediend dat meer inzet op een soepele procedure én bemiddeling.

"Het is in de eerste plaats jammer dat grootouders naar de familierechtbank moeten trekken om contact te kunnen hebben met hun kleinkinderen", vertelt Uyttersprot. "Vooral omdat het nooit aangenaam is om zulke familiale kwesties uit te vechten voor een rechter."

"Grootouders hebben een bijzonder band met hun kleinkinderen, en ze kunnen een belangrijke rol spelen in hun leven. Maar door een conflict tussen ouders en grootuders of een vechtscheiding kan de omgang bemoeilijkt worden. Grootouders kunnen hun rechten juridisch opeisen bij een familierechtbank, maar dat ligt gevoelig en is vaak het begin van een lastige strijd. Net omdat het om kinderen en hun familie gaat, willen we die procedure nu sneller en efficiënter maken. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren, zowel voor de kleinkinderen als voor de grootouders."

Het bezoekrecht kan wel enkel toegekend worden als het niet indruist tegen de belangen van het kind.