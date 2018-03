Meer vrouwen boksen: "Fitness is vaak eenzijdig, boksen is uitdagender"

Bij de Vlaamse Boksliga (VBL) zijn ze zeer te spreken over de populariteit van hun sport in Vlaanderen. Vooral bij vrouwen lijkt die de laatste jaren sterk toe te nemen.

De algemene trend om meer te sporten en te fitnessen speelt ook in de kaart van de bokssport vindt Emsallak : "Fitness is vaak eenzijdig, waardoor mensen sneller afhaken. Boksen geeft dezelfde sportieve en esthetische voordelen, maar op een meer competitieve, meer gevarieerde en uitdagendere manier"

De VBL is nu begonnen met een beleid rond vrouwen in de bokssport op te zetten. Zo proberen ze de sport bij vrouwen te promoten door variaties op het boksen aan te bieden. Zo organiseren ze bijvoorbeeld fitness boxing, dat conditietraining met boksen combineert. De liga zet ook in op preventie in verband met seksueel overschrijdend gedrag.