Struikelstenen: voer voor discussie in de Joodse gemeenschap

Struikelstenen of Stolpersteine zijn een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij wil slachtoffers van de Holocaust herdenken door een koperen kassei in te metselen voor het huis waar ze woonden. Er zijn al 65.000 struikelstenen verspreid over heel Europa, 260 daarvan in België. Ook in Antwerpen werd zondag een struikelsteen geplaatst, een steen voor de moeder van David Syfer. "Weten dat er ergens een materiële herinnering is aan mijn moeder, dat is belangrijk voor mij en voor iedereen die een steen heeft laten plaatsen", zegt Syfer. Maar niet iedereen in de Joodse gemeenschap van Antwerpen vindt die struikelstenen een goed idee.