Trump: "School moet altijd veilige plaats zijn voor leerlingen en leraars"

"De schietpartij in de school in Florida was een daad van verschrikkelijk geweld, veroorzaakt door haat en het kwade", zo begon de Amerikaanse president zijn televisietoespraak na het drama op de school in Florida, gisteren. "Wij zijn er voor jullie", zei Trump aan de slachtoffers. "Geen enkele leerling, geen enkele leraar zou in een Amerikaanse school ooit gevaar mogen lopen."

Trump had het in zijn toespraak op geen enkel moment over vuurwapens of over de Amerikaanse wapenwet. Na zijn korte toespraak was hem volgens een tweet van het ABC News gevraagd: "Waarom blijft dit allemaal gebeuren in Amerika? Zal u doen met betrekking tot vuurwapens?". Een antwoord bleef uit.

De dader was volgens medeleerlingen verzot op wapens en jagen, postte foto’s met wapens op sociale media en maakte grapjes over mensen neerschieten.