Van Irak tot Myanmar: zes prangende beelden maken kans op World Press Photo Award

De hoofdcategorie is de World Press Photo Award voor “de fotograaf wiens visuele creativiteit en kunde een foto oplevert die een gebeurtenis of een thema met groot journalistiek belang weet te vatten”.

Leed, verdriet, geweld

De zes genomineerden brengen aangrijpende, soms ronduit wrede of akelig verstilde beelden van de Rohingyacrisis in Myanmar, de slachtoffers van Boko Haram in Nigeria, de oorlog om Mosul in Noord-Irak, de crisis in Venezuela en de aanslag op voetgangers in Londen.