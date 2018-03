Vliegverkeer boven koninklijk domein Laken? N-VA: "Minstens het onderzoeken waard"

Het voorstel van de N-VA is niet nieuw, de regeringspartij lanceerde het enkele jaren geleden al. Maar volgens de Franstalige krant l'Echo heeft het Directoraat-Generaal Luchtvaart nu ook een tekst in die zin klaar. "Ik ben blij dat de administratie ons daarin voor een stuk volgt", zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants.

"Als je een aantal vluchten kan sturen langs het grote, dunbevolkte koninklijk domein en daarmee de last voor de rest kan verminderen, waarom zou je het niet onderzoeken? Wij vinden dat een goede piste", klinkt het. Die piste zou de last van de luchthaven kunnen verminderen voor onder meer verschillende gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel.

Het principiële verbod op vliegverkeer boven het koninklijk domein in Laken geldt al sinds de jaren 50. "Ik denk dat je zo'n regel altijd kan veranderen. Zeker als je weet dat heel wat burgers een goede oplossing voor de geluidshinder vragen en dat de luchthaven tegelijk kan blijven bestaan". aldus Kamerlid Wollants. "Maar dan moet je het eerst onderzoeken."

De N-VA'er heeft naar eigen zeggen niet de indruk dat bevoegd minister van Mobiliteit François Bellot (MR) staat te springen voor het voorstel. "Maar als iedereen het meent met het verhelpen van de geluidshinder, dan denk ik dat er een akkoord gevonden kan worden. Het is niet zo wijs om op voorhand een piste uit te sluiten, wetende dat we in een moeilijke situatie zitten."

In de praktijk wordt er vaak al boven het koninklijk domein gevlogen, hoewel het dus officieel verboden is. "Soms laten luchtverkeersleiders intercontinentale vluchten toe om op grote hoogte boven het domein te vliegen" , zegt Sven Heyndrickx van het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Hij pleit er dan ook voor om het verbod op te heffen voor alle vluchten boven een bepaalde hoogte.