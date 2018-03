Voormalige Belg even premier van Australië

Mathias Cormann (47), geboren in Eupen, is de volgende 5 dagen waarnemend premier van Australië tijdens de Amerikaanse reis van premier Malcolm Turnbull. Cormann is minister van Financiën en Senaatsleider voor de Liberale Partij. In 2000 werd hij Australisch staatsburger.

Normaal krijgt de vicepremier de functie van waarnemend premier, maar vicepremier Barnaby Joyce is verplicht met vakantie gestuurd. De aanleiding is zijn buitenechtelijke affaire met een medewerkster. Die is momenteel zwanger van hem. Joyce maakte daar onlangs een publieke knieval voor, in het bijzijn van zijn vrouw en hun vier dochters.

Op uitwisseling na studies aan de KU Leuven

Door de vakantie van Joyce gaat het waarnemend premierschap naar de Senaatsleider. Mathias Cormann, die ook Nederlands spreekt, trok na zijn studies aan de KU Leuven voor een jaar op uitwisseling naar Australië. In 1996 emigreerde hij definitief naar 'Down Under' en in 2000 verloor hij daardoor zijn Belgisch staatsburgerschap.

"Cormann staat bekend als een harde werker", zegt voormalig Radio 2-medewerkster Eveline Masco, die in Australië woont. "Zelf heeft hij Australië helemaal omarmd. Hij noemt zichzelf het levende bewijs dat je in Australië door hard werken en je best doen het verschil kan maken."

Premier Turnbull heeft intussen een een decreet uitgevaardigd waardoor seksuele relaties tussen ministers en hun personeel voortaan strafbaar zijn. Tijdens een persconferentie betreurde hij het "schokkend gebrek aan beoordelingsvermogen" van zijn vicepremier. De politieke toekomst van Joyce is onzeker, die van Cormann veelbelovend.