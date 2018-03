Waarom Belgen zo vaak darmkanker overleven

In de periode 2010-2014 heeft 67,9 procent van de darmkankerpatiënten in ons land de ziekte overleefd. IJsland doet net nog iets beter, maar dat land is geen lid van de Europese Unie. Nederland staat op de negende plaats met 63,1 procent en Kroatië scoort het slechtst - amper 51 procent van de Kroaten overleeft darmkanker.

Wij kunnen zelf kiezen naar welk ziekenhuis we gaan

Maar ook andere landen hebben screenings, dus daar is het niet alleen aan te danken. "Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat we in België veel goede ziekenhuizen hebben, en dat het de Belg vrij staat om een ziekenhuis te kiezen dat een goede reputatie heeft. In andere landen, bv. in Nederland, hebben patiënten die vrije keuze niet en moeten ze zich laten behandelen in een regionaal ziekenhuis."

Belgische dokters geven een kankerpatiënt niet snel op

We moeten leren uit de cijfers

Het grote CONCORD-onderzoek waarvan de resultaten in The Lancet zijn verschenen is uitgevoerd in 71 landen en heeft gegevens verzameld over 18 soorten kanker. Stefan Gijssels is gezondheidsspecialist en zelf darmkankerpatiënt. Uit het 53 bladzijden tellende artikel in The Lancet heeft hij de cijfers over darmkanker in de Europese Unie gehaald en die in een artikel op LinkedIn verwerkt.

Omdat het wel eens mag gezegd worden als België goed scoort op het vlak van gezondheidszorg. "Ons land heeft schitterende referentiecentra voor kanker en iedereen kan er gebruik van maken. Het is ook handig dat in België alles dicht bij elkaar ligt, ook voor het ziekenhuis met de beste reputatie hoef je nooit ver te rijden. Het onderzoek van The Lancet bewijst dat we moeten blijven investeren in kennis en technologie."

In dat verband krijgt het Verenigd Koninkrijk een pluim - de overlevingskans voor darmkankerpatiënten is dankzij een goed gezondheidsbeleid met enkele procentpunten gestegen sinds het vorige Concord-onderzoek.